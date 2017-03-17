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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Марта, 18:01 |
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Александр Галушка призвал налоговиков качественнее работать с инвесторами на Дальнем Востоке
В совещании приняли участие губернатор Амурской области Александр Козлов, все профильные структуры, а также ключевые инвесторы области, в том числе, резиденты ТОР.
Один из инвесторов в ходе совещания пожаловался министру РФ на разногласия с региональной налоговой службой по вопросу возмещения налога на добавленную стоимость, что принципиально ухудшает финансовую модель инвестиций компании. По его словам, из-за долгих споров и судебных прений компания не может возвратить средства в размере 100 миллионов рублей и реинвестировать их в проект.
Глава ведомства заявил, что такой подход чиновников к работе с крупнейшими инвесторами территории категорически недопустим.
«Вы не дорабатываете, вы должны быть клиентоориентированной организацией. Сейчас мы эту проблему, конечно, решим, но решаться она должна была оперативно и в рабочем порядке, не на уровне министра подобные вопросы нужно обсуждать. Можно по-разному выполнять свою работу и один из вариантов - делать это так, чтобы инвестиции приходили на территории, а не мешать инвесторам реализовывать свои проекты», - обратился Александр Галушка к руководителю налоговой инспекции.
По итогам совещания министр призвал представителей всех надзорных структур и профильных ведомств, использовать персональный подход в работе с предпринимателями.
«Смысл нашей с вами работы – помочь инвесторам, чтобы они приходили и развивали Дальний Восток. Если надо вносить поправки в законодательство, то говорите какие, я готов выходить с любой инициативой если она поможет упростить жизнь бизнеса», - подытожил он.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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