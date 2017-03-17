|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Марта, 18:01 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Открыта продажа авиабилетов по льготным тарифам программы "Дальний Восток – 2017"
В Амурской области авиакомпании «Вим-Авиа» и «Уральские авиалинии» уже оформляют билеты льготной категории пассажиров по маршруту Благовещенск – Домодедово, стоимость билета 6400 рублей.
С 1 апреля по 31 октября из Благовещенска в Москву осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу будут авиакомпании «Вим-Авиа», «Икар» и «Уральские авиалинии».
Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.
Для приобретения билета пассажиру достаточно предъявить кассиру агентства или авиакомпании паспорт. Детский билет оформляется по свидетельству о рождении. Пассажирам, имеющим группу инвалидности или сопровождающим нужно заранее подготовить соответствующие документы. Оформление билета с открытой датой отправления не допускается.
Министерство транспорта и строительства Амурской области продолжает работу по вопросу увеличения субсидированных авиамаршрутов из Благовещенского и Тындинского аэропортов на 2018 год с Минвостокразвития России и Росавиацией, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Субсидируемые авиаперевозки для Дальнего Востока стартуют с 1 апреля и будут действовать до 31 октября 2017 года.
Программа субсидирования реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 № 1095 «Об утверждении правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».
- Открыта продажа авиабилетов по льготным тарифам программы "Дальний Восток – 2017"
- Александр Галушка призвал налоговиков качественнее работать с инвесторами на Дальнем Востоке
- В Амурской области началось наполнение водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС
- В Год Экологии "АмурЭкспоФорум" планирует представить новинки городского благоустройства
- Российские компании могут бесплатно принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ
- Участники "АмурЭкспоФорума-2017" из Белогорска и Свободного смогут вернуть часть затрат на участие в выставке
- Росбанк выдал первый кредит по программе льготного кредитования сектора АПК
- В программу "АмурЭкспоФорум" вновь включён смотр-конкурс на получение медали
- Получить медаль "АмурЭкспоФорума" в 2017 году можно в четырех номинациях
- Идет приём заявок на "АмурЭкспоФорум-2017"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.