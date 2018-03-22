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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 3, 2018
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30 Марта 2018, 13:39 | Регион сегодня
Новый железнодорожный путь проложен до Амурского газоперерабатывающего завода
Завершено строительство железнодорожной ветки от Забайкальской железной дороги до площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ)
Новый железнодорожный путь предназначен для доставки грузов и оборудования от станции Заводская-2 (примыкает к станции Усть-Пера) до станции Заводская (площадка строительства Амурского ГПЗ). Протяженность железнодорожного перегона между станциями — 12 км. Эксплуатация железной дороги будет производиться как в период строительства завода, так и его последующей работы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Для организации сообщения между площадкой строительства Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 км железнодорожных путей необщего пользования. Построены путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.
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