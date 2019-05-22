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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Мая, 15:42 |
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Игорь АФАНАСЬЕВ, генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск": Главная особенность нашего проекта - его масштаб
Старт строительства завода был дан в октябре 2015 года. Тогда на единственной расчищенной среди дальневосточных сопок площадке была погружена первая «золотая» свая. Первый пусковой комплекс должен быть введен в строй уже в 2021 году. До пуска завода осталось меньше двух лет.
О том, как идет строительство, журналу «Газпром» рассказал генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игорь АФАНАСЬЕВ.
- Игорь Павлович, пошел четвертый год реализации проекта «Амурский ГПЗ». Что уже удалось сделать в ходе строительства?
- Мы полностью завершили планировку площадки, подготовили всю инфраструктуру для полномасштабного строительства: введено в эксплуатацию 27 км подъездных автодорог, осуществлено строительство временного причала на реке Зее, полностью готов временный вахтовый поселок на 5 тыс. мест со всей инфраструктурой, завершено строительство железнодорожного перегона от Транссибирской магистрали до площадки завода, протяженностью 17,5 км.
Все это позволило нам вступить в активную фазу реализации проекта - монтаж основного технологического оборудования. Это важнейший этап. На площадку завода осуществляются круглосуточные поставки строительных материалов и оборудования. В прошедшем 2018 году в период летней навигации доставлены первые единицы крупнотоннажного крупногабаритного оборудования. Самое крупное оборудование - колонны-деметанизаторы почти 100 м длиной и весом до 1 тыс. т. Их доставка возможна только водным путем, сначала по морю, затем по Амуру и по реке Зее.
- Какие сложности возникли в ходе реализации проекта?
- Главная особенность нашего проекта - его масштаб. Ведь мы строим крупнейший газоперерабатывающий завод в России и второй по мощности в мире. По производству гелия после пуска предприятия войдем в число мировых лидеров. Впечатляют объемы работ: нам предстоит залить более 430 тыс. куб. м бетона, что сопоставимо со строительством 170 монолитных многоэтажных домов, и смонтировать более 170 тыс. т металлоконструкций - это примерно 23 Эйфелевы башни. Масштаб будущего предприятия таков, что еще на этапе проектирования мы столкнулись с тем, что для такого проекта отсутствовал ряд нормативных документов, что-то пришлось разрабатывать заново, а часть положений - пересматривать или дополнять.
Другая особенность нашего проекта - полное отсутствие инфраструктуры. Мы начали работать с нуля. Причем даже не в чистом поле, а в сопках, которые пришлось выравнивать, чтобы сформировать площадку для строительства. Если раньше перепады высоты в районе строительной площадки составляли 60 м, то сегодня - не более 15 см. Были проведены колоссальные земляные работы. Также с нуля пришлось создавать необходимые условия для того, чтобы начать стройку: еще в 2016 году на площадке не было ни электричества, ни воды.
Сегодня стройка развернута полностью. Параллельно с ведением строительно-монтажных работ на площадке, на заводах идет изготовление различных аппаратов и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, автоматизированных систем управления и систем связи. До пуска завода осталось меньше двух лет.
- Вы упомянули системы автоматизации, расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
- Учитывая технологическую сложность и масштабность завода, строгие экологические нормы и нормы промышленной и пожарной безопасности, системы жизнеобеспечения Амурского газоперерабатывающего завода реализуются с учетом повышенных требований по бесперебойной и надежной работе, как для каждой технологической установки в отдельности, так и для всего завода в целом. Система управления Амурского газоперерабатывающего завода - это более чем 1 тыс. шкафов автоматизации и более 150 автоматизированных рабочих мест.
Учитывая масштабы проекта, для создания единой интегрированной системы автоматизации завода привлечена российская инжиниринговая компания ПАО «Газпром автоматизация».
- Как решен вопрос энергообеспечения строящегося завода?
- Электроснабжение строительной площадки с 2017 года осуществляется от сетей Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»). Общая присоединенная мощность составляет 12,8 МВт, которая на сегодняшний день достаточна для выполнения строительно-монтажных работ. С четвертого квартала 2019 года электроснабжение завода будет осуществляться от сетей Федеральной сетевой компании (ПАО «ФСК») через построенное распределительное устройство Амурской ТЭС.
ООО «Газпром энергохолдинг», реализующее проект строительства Амурской ТЭС, планирует к концу 2020 года ввести собственные генерирующие мощности и будет обеспечивать Амурский ГПЗ паром и электроэнергией. С учетом требований надежности, электроснабжение Амурского ГПЗ будет обеспечено от двух источников: от сетей Федеральной сетевой компании и от Амурской ТЭС. Потребляемая мощность Амурского ГПЗ к 2024 году составит более 200 МВт.
- Как будут обеспечиваться водоснабжение завода и очистка сточных вод завода?
- Водоснабжение Амурского ГПЗ будет обеспечено от автономного скважинного водозабора. Несмотря на колоссальные размеры, итоговое водопотребление завода незначительно, порядка 2,5 тыс. куб. м в сутки. Это достигается за счет применения энергоэффективных технологий на производстве, аппаратов воздушного охлаждения и минимального использования оборотных систем водоснабжения.
Сточные воды Амурского ГПЗ будут проходить раздельную очистку до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного значения высшей категории. Стоит отметить, что нормативы Российской Федерации в этой области - одни из самых жестких в мире. При очистке сточных вод задействуются самые современные технологические решения с применением мембранной очистки. Система водоснабжения завода построена на принципе максимального повторного использования очищенных сточных вод.
- Когда Амурский ГПЗ будет введен в эксплуатацию?
- К концу 2020 года мы должны завершить строительно-монтажные работы по всем объектам общезаводского хозяйства, первым двум технологическим линиям переработки природного газа (каждая мощностью 7 млрд куб. м газа в год), а также первой установке очистки и сжижения гелия мощностью 20 млн куб. м в год. В апреле 2021 года первый пусковой комплекс Амурского ГПЗ будет введен в эксплуатацию.
В конце 2021 года запустим второй. Далее, каждый год в декабре вводим в строй очередную технологическую линию. В конце 2024 года будут введены в эксплуатацию шесть линий по переработке газа и три установки тонкой очистки и сжижения гелия. В результате, в 2025 году Амурский ГПЗ выйдет на проектную мощность: переработка 42 млрд куб. м природного газа и выпуск товарной продукции - порядка 2 млн т этана, до 1 млн т пропана, 500 тыс. т бутана, 200 тыс. т пентан-гексановой фракции, а также 60 млн куб. м гелия ежегодно.
- Появилась информация, что мощность газотранспортной системы «Сила Сибири» может быть увеличена. Это означает автоматическое увеличение мощности Амурского ГПЗ?
- Проект Амурского ГПЗ предусматривает возможность увеличения переработки природного газа на 14 млрд куб. м в год. На площадке завода предусмотрено место для двух дополнительных технологических линий. И это не потребует кардинального изменения инфраструктуры завода, парка хранения и прочего заводского хозяйства. Производство гелия может быть увеличено еще на 60 млн куб. м - проектом предусмотрено место для трех дополнительных установок очистки и сжижения гелия.
- Какую инфраструктуру необходимо создать для доставки продукции Амурского ГПЗ на целевые рынки?
- На территории Амурского ГПЗ проектом предусмотрены две железнодорожные эстакады налива сжиженных углеводородных газов и шесть узлов налива жидкого гелия. Они позволят осуществлять одновременный налив пропана, бутана и пентан-гексановой фракции в 98 железнодорожных вагонов-цистерн и осуществлять отгрузку сжиженного гелия в шесть автомобильных изотермических контейнеров. Далее гелий будет направляться на экспорт через специальный гелиевый хаб во Владивостоке, а пропан и бутан - через порт Ванино в Хабаровском крае. Пентан-гекса новую фракцию, так называемый легкий бензин, планируется поставлять на внутренний рынок.
- В минувшем году было подписано соглашение с СИБУРом о поставках этана с Амурского ГПЗ. Однако СИБУР до сих пор не принял решение о строительстве газохимического комплекса (ГХК). Что будет происходить с этаном?
- В настоящее время с ПАО «СИБУР» ведутся работы по уточнению технических параметров взаимодействия между Амурским ГПЗ и ГХК СИБУРа. До окончания строительства ГХК предусмотрена подача этановой фракции в товарный газ, это заложено в проекте газоперерабатывающего завода и является нормальным технологическим режимом. После пуска ГХК этановая фракция будет поставляться с Амурского ГПЗ на объекты СИБУРа согласно контракту.
- Появление в регионе такого масштабного предприятия, безусловно, изменит социальную инфраструктуру города Свободного.
- Социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии ООО «Газпром переработка Благовещенск» и повседневной работы. Безусловно, мы не обойдем стороной вопрос создания благоприятных условий для социально-экономического и культурного развития города Свободного. В этом направлении мы работаем в тесном взаимодействии с региональными и федеральными органами власти. В прошлом году был утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного, который предусматривает благоустройство города за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств. В Свободненском районе создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Свободный», якорным резидентом которой является «Газпром переработка Благовещенск».
ТОСЭР - это инструмент государственной поддержки инвестиционных проектов, он предоставляет значительные налоговые и таможенные льготы, а также позволяет привлечь бюджетное финансирование на создание социальной и инженерной инфраструктуры. В городе Свободном для эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ планируется строительство жилого микрорайона: жилые дома, школа, детский сад, поликлиника, дом культуры, спортивный комплекс. В результате выполнения запланированных мероприятий каждый участник получит максимальный эффект: ООО «Газпром переработка Благовещенск» - обеспечение работников Амурского ГПЗ и членов их семей всеми необходимыми качественными инфраструктурными услугами; город Свободный - развитую качественную конкурентоспособную инфраструктуру, Амурская область - динамично развивающийся район; Российская Федерация - точку экономического роста.
Сегодня на стройке работают порядка 10 тыс. человек. На пике строительства, который придется на 2019-2020 годы, будет задействовано около 25 тыс. человек. Но это сотрудники подрядных организаций, строители. Параллельно мы, как эксплуатирующая компания, уже начинаем привлекать специалистов на постоянную работу.
После ввода Амурского ГПЗ на предприятии будет работать более 2,5 тыс. человек. Это рабочие, специалисты и руководители по всем производственным направлениям - технологи, энергетики, механики, метрологи, связисты...
- Иностранную рабочую силу привлекать не планируете?
- Нет. Мы будем приглашать жителей нашей страны. По мере необходимости станем проводить специальное обучение.
- Каковы планы по привлечению кадров для работы на новом заводе?
- С начала 2019 года мы начали опережающий прием персонала производственных подразделений Амурского газоперерабатывающего завода для участия в пусконаладке объектов электроснабжения, тепло-газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Конечно, начиная набор эксплуатационного персонала, мы рассчитываем на кадровые ресурсы отрасли и на предприятия Группы «Газпром» в первую очередь.
На Амурском ГПЗ будет эксплуатироваться самое современное оборудование, что, несомненно, привлечет специалистов. Это реальная возможность карьерного и профессионального роста. И, конечно, мы планируем создать для них достойные условия.
Наряду с привлечением опытных специалистов мы уже начали вести работу и с профильными учебными заведениями - ищем талантливых перспективных выпускников. Организовали работу по опережающей подготовке и целевому обучению местной молодежи. На нас работает имя головной компании - «Газпром». Все знают, что «Газпром» - социально ответственная компания, которая обеспечивает достойные условия работы своим сотрудникам. А новое предприятие - это новые возможности для молодых и амбициозных.
Досье «Дальневосточного капитала»: Проектная мощность (по переработке) АГПЗ - 42 млрд куб. м природного газа в год. Производство гелия - до 60 млн куб. м в год., этана - около 2,5 млн тонн в год, пропана - около 1 млн тонн в год, бутана - около 500 тыс. тонн в год, пентан-гексановой фракции - около 200 тыс. тонн в год. Технологические линии - 6.
Сергей ПРАВОСУДОВ.
- Игорь АФАНАСЬЕВ, генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск": Главная особенность нашего проекта - его масштаб
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