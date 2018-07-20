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Понедельник| 30 Июля, 07:46 |
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Отправка первой ракеты на космодром Восточный запланирована на конец августа
Как сообщается на сайте Роскосмоса, на заседании Совета Главных конструкторов в АО «РКЦ «Прогресс» обсуждалась готовность к обеспечению запусков 2017 года с космодрома Восточный.
Основной доклад от РКЦ «Прогресс» представил заместитель генерального конструктора – главный конструктор по средствам выведения Дмитрий Баранов, который рассказал об изготовлении ракет-носителей для двух миссий запуска 2017 года. Отправка первой ракеты на космодром Восточный запланирована на конец августа, второй – на конец октября 2017 года.
Доклады специалистов АО «Корпорация «ВНИИЭМ» отражали создание космических аппаратов «Канопус-В» № 3-4 и «Метеор-М» №1-2 для запусков с космодрома Восточный в 2017 г. Участники Совета Главных конструкторов подтвердили готовность к обеспечению двух пусковых кампаний в IV квартале 2017 года. Также Совет рассмотрел ход работ по переводу комплекса РН «Союз-2» на горючее «нафтил».
В работе Совета Главных конструкторов приняли участие представители Госкорпорации «РОСКОСМОС» и головных НИИ: НИЦ ЦНИИ Войск ВКО Минобороны РФ, ФГУП «ЦНИИмаш» и ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», а также предприятий кооперации: АО «Корпорация «ВНИИЭМ», АО «НПО им. С.А. Лавочкина», филиалов ФГУП «ЦЭНКИ» (Космодромы России) - КБ «Мотор», КБТХМ и НИИ СК; АО «Российские космические системы» и других организаций ракетно-космической отрасли России.
Фото с сайта Роскосмоса.
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