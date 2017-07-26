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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Июля, 16:40 |
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В Амурской области на "дальневосточном гектаре" выращивают землянику, клубнику и другую ягоду
Вопросы поддержки фермерского хозяйства обсудила заместитель председателя Правительства области Ольга Лысенко с руководителем КФХ «Ягодная долина» Романом Коваленко.
Как рассказал фермер, получивший 4 гектара в рамках «дальневосточного гектара» в начале нынешнего года, в хозяйстве уже высажено почти 1 гектар садовой земляники разных сортов и собран первый урожай. В настоящее время здесь трудится три человека, включая самого руководителя, пробита одна скважина.
«Ягода очень востребована. Сегодня у нас есть одна торговая палатка. В перспективе, с расширением площадей и увеличением оборотов планируем приобрести еще одну торговую палатку. В планах увеличить сроки получения урожая и перейти на ежедневную собираемость ягоды. В июле мы собрали около 450 кг клубники, в августе планируем собрать ещё столько же», - сказал Роман Коваленко.
Ольга Лысенко поинтересовалась, какая поддержка со стороны районной администрации и министерства сельского хозяйства оказывается хозяйству.
Сейчас хозяйство развивается только за счет собственных средств.
«Свободные площади есть, но для их введения в оборот нужна спецтехника-мини-трактор, теплицы, холодильное оборудование, капельная система полива и укрывной материал. Помимо этого, к участку не подведено электричество», - отметил глава КФХ.
«Участие в грантовой поддержке необходимо. Уверена, что минсельхозом региона будет оказана поддержка на развитие уникального для Приамурья хозяйства. Необходимо также продумать вопрос и с подведением электричества», - рассказала зампред.
Руководитель хозяйства поделился, что подобное хозяйство на Дальнем Востоке есть только в Приморском крае.
В перспективе КФХ выйдет на установку теплиц для выращивания клубники с ранней весны до поздней осени и переработку продукции.
«Возможно, будет расширен и ассортимент, сейчас помимо клубники есть и малина, урожай которой скоро пойдет на амурские прилавки», - сказал Роман Коваленко.
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" выращивают землянику, клубнику и другую ягоду
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