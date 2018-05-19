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В реализации проекта строительства Амурского ГПЗ участвуют более десяти предприятий
Представители подрядных организаций, участвующих в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» (заказчик и инвестор проекта – «Газпром переработка Благовещенск», управление строительством – НИПИГАЗ) встретились с руководителями амурских предприятий машиностроения, строительства, стройиндустрии и ремонтного обслуживания.
Встреча была организована по инициативе губернатора Амурской области. Она проходила в офисе НИПИГАЗа в городе Свободном. В ходе обсуждения представители предприятий презентовали свои возможности по ремонтутехники и оборудования, производству металлоконструкций и железобетонных изделий, производству работ по электромонтажу, обслуживанию автомобильного и железнодорожного транспорта и другие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Амурской области.
В рабочей встрече приняли участие «19 центральный автомобильный ремонтный завод» (г. Белогорск), «Кранспецбурмаш» (г. Шимановск), Свободненский вагоноремонтный завод, «Бурея-Кран» и «Буреягэсстрой», «Дальэлектромонтаж».
В строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода на сегодняшний день участвуют семь подрядных организаций: «Подводтрубопроводстрой», «Стройтрансгаз», «УСК Мост», «Асфальт», «Связьстроймонтаж», «САР-Холдинг» и «Трест Запсибгидрострой». Некоторые компании уже сотрудничают с предприятиями Амурской области, пользуясь услугами по электромонтажу, поставкам железобетонных изделий и продукции, необходимой для устройства наружных сетей водоснабжения и канализации. На встрече представители подрядных организаций рассказали о своих потребностях в услугах и поставках продукции в ходе реализации проекта строительства Амурского ГПЗ на сегодняшний день и в перспективе. Ответили на вопросы представителей амурских предприятий.
Представители подрядных организаций подчеркнули, что рассматривают возможности предприятий Приамурья в первую очередь, а также попросили уделить особое внимание качеству предлагаемых услуг и продукции.
Ранее на базе правительства Амурской области были организованы семинары с амурскими предприятиями. Такие встречи прошли в феврале и в августе 2016 года.
«Если раньше мы показывали потенциал Амурской области, то теперь – понимая потребности стройки, мы ориентируемся именно на них. Мы привлекаем амурские предприятия, которые эти потребности могли бы удовлетворить. Предприятия, которые сегодня пришли на встречу, имеют определенную базу, мощности, квалифицированных специалистов, удобную логистику по отношению к Свободному. Мы надеемся, что их потенциал заинтересует подрядные организации, которые задействованы в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода», - прокомментировала новый формат работы первый заместитель министра экономического развития Амурской области Оксана Кукшенева.
На сегодняшний день в реализации проекта строительства Амурского ГПЗ участвуют более десяти амурских предприятий.
Досье "Золотого Рога": Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода - ООО «Газпром переработка Благовещенск» — входит в Группу «Газпром». Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, входящий в Группу СИБУР. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Для создания завода будут использованы технологии немецкой компании Linde.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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