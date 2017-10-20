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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Октября, 17:01 |
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В Амурской области между Благовещенском и Хэйхе туристов перевозят на "воздушной подушке"
Сегодня все суда приступили к работе, сообщает пресс-служба региона со ссылкой на ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо»
Решение о начале перевозок судами на воздушной подушке принято по итогам переговоров властей Приамурья и Хэйхэ.
Региональные власти рекомендуют туристам, желающим выехать в Хэйхэ, предварительно уточнять ситуацию с перевозками и погодными условиями в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Первое судно отправилось из Благовещенска сегодня в 9:00 в соответствии с утвержденным расписанием. Суда будут курсировать ежедневно с 9.00 до 17.00 с интервалом не менее з минут.
Стоит отметить, что сегодня в регионе идет строительство пограничного мостового перехода, которое планируется завершить к 2019 году. Его протяженность составляет 1,3 км, ширина - 14,5 м, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6 тыс. авт./сутки). Ориентировочная стоимость строительства с учетом автодорожного пункта пропуска составит 20, 674 млрд рублей.
Как ранее говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, «новый мост, который строится, - это важнейший инфраструктурный объект для привлечения новых инвестиций в Амурскую область». Глава Минвостокразвития России также предложил включить проект в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». «Мы договорились, что этот проект будет включен в государственную программу для того чтобы оказывать необходимую помощь. Будем оказывать содействие не только в вопросах строительства, но и обустройства моста», – отмечал он.
Отметим, что проект пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ был представлен на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках третьего Восточного экономического форума.
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