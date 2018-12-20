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Международный матч по хоккею пройдет на границе России и Китая
Товарищеский хоккейный матч «Содружество» между юношескими командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян пройдет 19 января 2019 года на льду пограничной реки Амур. Международный матч пройдет в Благовещенске в третий раз. Гостем спортивного мероприятия станет известный хоккеист Александр Селиванов, который провел восемь сезонов в НХЛ. Участие в торжественных мероприятиях примет Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Амур нас не разъединяет, а объединяет. Это река дружбы, река двух дружественных берегов. И хоккейный матч на льду пограничной реки тому подтверждение. Отношения с Китаем в Амурской области всегда были особые: экономические, культурные, и третий год подряд – спортивные», - сказал Александр Козлов.
Идея о проведении товарищеского международного матча на реке Амур была озвучена Александром Козловым в конце мая 2016 года, когда он был губернатором Амурской области. Китайская сторона с интересом отнеслась к этому предложению и уже в январе в 2017 году прошел первый матч. В 2018 состоялся второй. Третий – в 2019 году – состоится 19 января и традиционно пройдет в формате двух игр: сначала пятнадцатиминутный период проведут детские команды (возраст игроков 9-10 лет), а затем три полноценных периода по пятнадцать минут сыграют юноши 15-16 лет.
«После этого, уже на крытой спортивной арене в Благовещенске состоится еще два матча между этими же командами. По окончанию матчей всем участником будут вручены памятные кубки и медали», - рассказал генеральный директор Центра развития спорта Амурской области Михаил Лапин. Он добавил, что матчи вызывают у зрителей большой интерес. В прошлом году было 200 зрителей, в этом раз мест для гостей будет значительно больше, окончательное решение будет зависеть от толщины льда.
Гостем спортивного мероприятия станет хоккеист Александр Селиванов, который провел восемь сезонов в НХЛ. Знаменитый спортсмен выйдет на лед с юными участниками соревнований, проведет разминку, даст автограф сессию. К слову, хоккейные коробки, которые устанавливают на льду реки потом отдают юным хоккеистам. Так, первая коробка (2017 год) эксплуатируется на стадионе «Юность», где тренируются совсем маленькие будущие хоккеисты и работает прокат коньков для детей. Вторая коробка (2018 год) была отправлена в Моховую Падь и установлена в центре поселка для местных хоккеистов и катания всех желающих.
«То есть матч – это не просто «покатались и забыли». Это своего рода создание инфраструктуры для занятий хоккеем; пропаганда этого замечательного вида спорта. Сейчас в Приамурье более 2000 мальчишечек занимаются хоккеем, для них работают пять крытых катков с искусственным льдом круглый год и сотни зимних хоккейных коробок. Но это, конечно, не предел» - прокомментировал Александр Козлов.
В этом году традицию по проведению международного товарищеского матча на Амуре поддержали лидеры России и Китая на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке в сентябре. Таким образом, спортивное событие в рамках сотрудничества приграничных территорий вышло на гораздо более высокий уровень.
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