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В Амурской области увеличивают границы ТОР "Белогорск"
"Расширение границ ТОР под инвестора - обычная практика. В ТОР "Приамурская" мы не раз инициировали расширение границ. Если инвестора интересует конкретный земельный участок, мы готовим поправки в постановление Правительства РФ. Ведь это не инвесторы идут в ТОР, а ТОРы за инвесторами, - отметила Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей Амурской области.
Сейчас Агентство Амурской области по привлечению инвестиций помогает проекту получить статус резидента территории опережающего развития «Белогорск». Уникальное предприятие с гибкими технологиями будет производить практически любые металлоконструкции для каркасных промышленных, жилых и общественных зданий из горячегокатанного проката и сварных балок. При этом проект не потребует строительства дополнительной инженерной или транспортной инфраструктуры за счет областного бюджета.
"ТОР «Белогорск» работает с 2015 года. Третий год муниципалитет ведет поиск и привлекает потенциальных резидентов. В 2018 году решили для более активного привлечения инвесторов начать работу по расширению утвержденных границ ТОР, - говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. - «КМК-Партнеры» - первое предприятие, для которого изменены границы ТОР «Белогорск». В дальнейшем продолжим работу в этом направлении, так как на территории города много неиспользуемых промышленных площадей, требующих модернизации"
На сегодня в ТОР «Белогорск» зарегистрировано 6 резидентов с объемом частных вложений 4,58 млрд рублей. К сегодняшнему дню инвесторы территории опережающего развития реализовали два проекта и вложили в экономику Белогорска 3,1 млрд рублей инвестиций, создав 433 рабочих мест.
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