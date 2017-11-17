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Третий пуск с космодрома Восточный назначен на 1 февраля

Для желающих наблюдать за пуском ракеты с космодрома Восточный организованы смотровые площадки

31 января делегация Роскосмоса во главе с Генеральным директором Госкорпорации Игорем КОМАРОВЫМ и первым заместителем Генерального директора Александром ИВАНОВЫМ в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4 осмотрела объекты стартового и технического комплекса космодрома Восточный, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Делегация Роскосмоса во главе с Генеральным директором Игорем КОМАРОВЫМ посетила с рабочим визитом космодром ВОСТОЧНЫЙ и г.Циолковский, где состоялась встреча с коллективом космодрома и жителями города.

Генеральный директор Роскосмоса Игорь КОМАРОВ, директор ФГУП ЦЭНКИ (Космодромы России, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Рано ДЖУРАЕВА, глава ЗАТО Циолковский Марина ЗЕНИНА и руководство космодрома обсудили перспективы развития города и строительства ВОСТОЧНОГО.

Игорь КОМАРОВ рассказал сотрудникам о строительстве стартового стола для ракет-носителей «Ангара» и новых домов в Циолковском, ответил на вопросы о выделении льготных путёвок для детей на Чёрное море, о сотрудничестве с вузами по привлечению специалистов и в целом о молодежной политике в ракетно-космической отрасли. Также говорили о социальном развитии города Циолковский. По итогам встречи Игорь КОМАРОВ дал поручение составить протокол и контролировать все проблемные вопросы.

Руководители Роскосмоса и предприятий Госкорпорации провели совещание по готовности объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к пуску, запланированному на 1 февраля 2018 года, а также обсудили ход работ по завершению строительства объектов I очереди и организацию работ по созданию II очереди космодрома ВОСТОЧНЫЙ.

Также представители Роскосмоса проконтролировали ход работ строительства жилого микрорайона города Циолковский и провели встречу с представителями трудовых коллективов предприятий Госкорпорации, работающих на космодроме Восточный и жителями ЗАТО Циолковский, ответив на вопросы и рассказав о планах на 2018 год.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 3 и № 4 и малыми космическими аппаратами попутной нагрузки намечен на 1 февраля 2018 года в 05:07:18 мск.

Смотровые площадки расположены на базе кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, г. Шимановска и в Свободненском районе. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства напоминает список мест, откуда можно наблюдать пуск:

1. Кафе «Меркурий». Расположение: 1415 километр федеральной трассы «Амур», (1 километр от ЗАТО Циолковский). Предусмотрена асфальтированная площадка на 150-200 стояночных мест. Расстояние до стартового стола 22 километра.

2. Кафе «Русь». Расположение: 1432 километр федеральной трассы «Амур» (Свободненский район, 50 километров от г. Свободного, 20 километров от ЗАТО Циолковский).  Предусмотрено 200-250 стояночных мест. Расстояние до стартового стола 29 километров.

3. Кафе «Оазис». Расположение: 1372 километр федеральной трассы «Амур», (7 километров от г. Шимановск, 44 километра от ЗАТО Циолковский). Предусмотрено 70-80 стояночных мест. Расстояние до стартового стола 40 километров.

В день пуска движение по федеральной трассе будет регулироваться экипажами ГИБДД, остановка транспортных средств будет возможна только в специально отведенных местах, в том числе на смотровых площадках.

Пуск ракеты с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля 2018 года в 11:07:08 по амурскому времени.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: космодром  Восточный 


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