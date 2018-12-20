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Власти Хабаровского края не успели перекрыть "импорт" ящура из Приморья
Под удар попал самый передовой свинокомплекс региона – ООО «Скифагро-ДВ».
11 января выспышка свиного ящура была зафиксирована в Приморье, эпидемия захватила 8 очагов. На границе с Приморье был выставлен ветеринарно-полицейский пост, который работал в круглосуточном режиме. Однако меры оказались или запоздалыми, или недостаточными.
28 января вспышка ящура была зарегистрирована на свиноферме компании "СКИФагро-ДВ". Клинические признаки выявлены у 159 особей, но под нож должно пойти все стадо - 1700 голов.
Это тем более драматично для Хабаровского края, что свиноферма "СКИФагро-ДВ" является выставочным проектом Хабаровского края. Крупнейший инвестор вошел на территорию края с проектом строительства современного свиноводческого комплекса для того, чтобы перерабатывать собственное сырье на собственных мощностях и поставлять в торговые сети дешевую мясную продукцию.
Инвестор на территории ТОСЭР построил комплекс свиноводческих помещений, поголовье свиней завез из-за океана, так как в России чистого поголовья практически нет.
Для инвестора это - тяжелый удар, как и для всего сельхозблока правительства Хабаровского края, взявшего курс на подъем животноводства в регионе.
В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось экстренное совещание. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами. Для предотвращения распространения болезни было заказано 39 тысяч доз вакцины из Владимирской области от выявленного типа ящура.
Она поступит в край в течение ближайших суток. Вакцинировать необходимо свиней в районе очага заражения – это Хабаровск и Хабаровский район. Кроме того, поголовье свиней будет привито в хозяйствах Бикинского и имени Лазо районов, которые находятся по пути следования междугородней трассы «Уссури».
- По санитарным нормам вакцинация свиней проводится только в случае выявления заболевания на конкретной территории. Иммунитет вырабатывается в течение 10-14 дней. Крупный и мелкий рогатый скот мы прививаем планово. Эта работа проводилась как в прошлом, так и в начале 2019 года, - рассказал рассказал начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.
Олег Кульгин.
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