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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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01 Октября 2018, 12:12 | Регион сегодня
Баимская изменит экономику Чукотки
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, правительство Чукотского автономного округа, компания "КАЗ Минералс" (KAZ Minerals PLS) и ООО "ГДК "Баимская" подписали на ВЭФ соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны".
Масштабный инвестиционный проект по освоению месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры - «Баимский ГОК». По расчетам, проект позволит обеспечить прирост ВРП Чукотского автономного округа ориентировочно на 45 млрд рублей в год, привлечь в регион 360 млрд рублей новых инвестиций, а также создать в регионе более 3,5 тысяч новых рабочих мест.
Теги: kaz minerals pls Чукотка ВЭФ Баимская
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