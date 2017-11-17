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Международный аэропорт Анадырь (Угольный) сможет принимать новый тип воздушных судов
Специалисты Росавиации сертифицируют международный аэропорт Анадырь (Угольный) под самолеты Embraer 170-LR, на которых в следующем году авиакомпания S7 планирует открыть рейсы в Новосибирск, сообщает ИА «Чукотка».
О планах открытия пассажирских перевозок по маршруту «Анадырь – Якутск – Новосибирск» гендиректор S7 Владимир Объедков сообщил в начале сентября в ходе встречи с первым вице-губернатором округа Леонидом Николаевым. Недавно компания получила первый узкофюзеляжный самолет Embraer 170-LR, к лету 2018 года парк этих машин должен составить около 20 единиц. Планируется, что именно Embraer свяжет столицы Чукотки и Сибири.
«Для начала полетов к нам этого типа воздушного судна необходимо пройти сертификацию аэропорта. Это стандартная процедура для нового типа самолетов. Сейчас у нас работает комиссия Росавиации, которая занимается именно этим вопросом», - рассказал корр. ИА «Чукотка» директор ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» Олег Дикий.
Также необходима краткосрочная переподготовка наземного персонала для обслуживания новых типов воздушных судов, которая обычно проходит в Новосибирске в течение 3 – 4 дней. Ранее руководству авиакомпании S7 понравилось состояние главного аэропорта Чукотки. По их словам он хорошо оснащен и имеет приличный аэровокзальный комплекс, состояние взлетно-посадочной полосы также назвали хорошим.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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