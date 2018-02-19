|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Марта, 14:44 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Чукотке открылся офис Сбербанка нового формата
В праздничном открытии нового офиса в Анадыре приняли участие представители Правительства ЧАО, руководители Дальневосточного Сбербанка, клиенты банка. Для гостей провели экскурсию по обновленному офису, в ходе которой рассказали о всех нововведениях, внедренных в филиале. Также на празднике выступили артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».
Для удобства клиентов организована электронная очередь. В офисе клиенты могут обменять валюту и проводить операции с наличными. В комфортной и конфиденциальной обстановке - оформлять и получать консультации по кредитам, вкладам и банковским картам. Также теперь в филиале работает менеджер ипотечного кредитования.
Жители региона могут подобрать жилье, подать заявку и получить решение по ней через смартфон – с помощью сайта и мобильного приложения «ДомКлик». Кроме того, приложение позволяет отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером. Всё большую популярность набирает совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация», который позволяет покупателям жилья зарегистрировать договор с продавцом онлайн. Процесс подачи документов на регистрацию в момент подписания занимает 10-15 минут. Банк подготовит необходимый пакет документов и направит его на регистрацию в Росреестр.
Просторная круглосуточная зона самообслуживания, включающая два устройства, дает возможность в любое удобное время осуществлять коммунальные платежи, денежные переводы, оплачивать услуги мобильной связи, интернет, штрафы, погашать кредиты, и прочее. Также в филиале установлен интернет-киоск, с помощью которого клиенты могут осуществлять банковские операции через систему «Сбербанк Онлайн».
В этом же офисе обслуживаются и юридические лица города.
Еще одно инновационное решение – стойки для зарядки гаджетов, оборудованные в зале ожидания.
«Этот офис – единственный в своём роде. В оформлении использованы изображения уникальной природы Чукотки, - подчеркнул Александр Семериков, управляющий Чукотским отделением ПАО Сбербанк. – Уверен, что обновленный офис, совмещающий в себе самые передовые сервисные и дизайнерские решения, понравится нашим клиентам и теперь им будет гораздо удобнее пользоваться услугами банка».
«Такой офис – настоящий подарок для горожан и для предпринимателей. Уверена, что он станет точкой роста коммерческой деятельности Чукотки, - подчеркнула Алеся Калинова, заместитель Губернатора Чукотского автономного округа. – Сегодня у банка и правительства региона много точек соприкосновения и совместных идей. Мы со своей стороны будем развивать бизнес, делать инвестиционный климат теплее».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Чукотке открылся офис Сбербанка нового формата
- На Чукотке подготовили предложения по введению "плоских" авиатарифов
- Резидент ТОР "Беринговский" начал поставлять овощи в детсады Анадыря
- Более половины мол-причала для плавучей атомной теплоэлектростанции готово в Певеке
- Чукотка готовится к традиционной гонке на оленьих упряжках "Эракор 2018"
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" изготовил первую партию вяленой и копченой корюшки
- На Чукотке откроются Центры оказания услуг для бизнеса
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Первые "домики шерифа" площадью в 120 квадратных метров построят на Чукотке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.