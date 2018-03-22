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Обустройство морского пункта пропуска "Беринговский" завершат в апреле
К концу апреля 2018 года планируется завершить обустройство морского пункта пропуска «Беринговский» в Чукотском автономном округе. Оснащение пункта пропуска обусловлено развитием ТОР «Беринговский», сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу Магаданской таможни.
В 2017 году в период навигационного сезона пункт пропуска работал по временной схеме (проводились таможенные операции по экспорту каменного угля). После обустройства пункта пропуска здесь смогут оформляться рыбопромысловые суда, так как пункт пропуска находится в непосредственной близости от мест ведения рыбного промысла. К началу навигационного сезона - 1 июня 2018 года - планируется официальное открытие пункта пропуска «Беринговский».
Как отметил и.о. начальника Анадырского таможенного поста Валерий Паршенцев на рабочей встрече с представителями администрации городского округа Анадырь, с момента создания ТОР «Беринговский» Магаданская таможня проводит разъяснительную работу среди участников внешнеэкономической деятельности Чукотки, предоставляет методические рекомендации по обустройству пункта пропуска, организует рабочие встречи с государственными контролирующими органами. Руководство Чукотского автономного округа положительно оценило работу должностных лиц Анадырского таможенного поста по содействию в обустройстве морского пункта пропуска «Беринговский».
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