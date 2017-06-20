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Резидент ТОРа "Беринговский" поможет в строительстве всесезонного порта на Чукотке
Об этом сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на газету «Крайний Север». По словам генерального директора ООО «Берингпромуголь» Дениса Курочкина, в планах компании значится создание соответствующей инфраструктуры порта в Беринговском, строительство обогатительной фабрики и выход на ежегодные объемы реализации коксующегося угля в 1 млн т и более.
А при условии дальнейшего благоприятного развития рынка угля в ходе освоения месторождения и увеличения объемов реализации твердого топлива, имеется возможность построить всесезонный порт в лагуне Аринай и выйти на объемы до 8 млн т.
Напомним, что сейчас в Беринговском действует временный морской пункт пропуска. Площадь его спецпроходной составляет 306 кв. м, несущая конструкция – сварной металлический каркас, фундамент – блочный. Внутри располагаются кабинеты офицеров пограничной службы, дежурного смены таможни, далее – сотрудников транспортной безопасности и Роспотребнадзора. Также предусмотрены осмотровые, серверные, электрощитовые, складские площади и небольшая столовая. Сейчас пункт пропуска может принять десять иностранных судов.
За время текущей навигации и контролирующие органы наладят работу на новом месте, и сам морпорт пройдет своеобразную обкатку: только с июля по отправить 200 тыс. т угля, добытых на ноябрь в страны Азии планируется месторождении Фандюшкинское поле ООО «Берингопромуголь». Временный пункт пропуска со следующего года должен перейти на постоянную основу.
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