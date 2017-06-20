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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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На Чукотке на крыше ресторана будут выращивать клубнику
В конце прошлой недели в нем «прописались» предприниматели из Алькатваама и Беринговского, сообщает ИА «Чукотка».
Сергей Зайнуллин из Алькатваама намерен улучшить доступность Интернета в селе. Он установит сервер, выкупит часть трафика и сделает до 50 точек подключения к сети Wi-Fi. А Алина Фаррахова займется развитием сельского хозяйства – у нее уже готова гидропонная мини-теплица для выращивания зелени в «горшочках» и клубники. Располагаться теплица будет на втором этаже ресторана, который является основным бизнесом предпринимателя. Изготовил оборудование тот же производитель, что и для еще одного резидента ТОРа – ИП Макатрова из Анадыря.
«После крупных игроков в ТОР «Беринговский» начали заходить и небольшие резиденты, которые поверили в эффективность новой экономической зоны. Сейчас на разных этапах рассмотрения находится еще семь заявок, так что мы ждем увеличения количества резидентов», - отметила директор Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотки Ольга Плотникова.
Проекты посвящены утилизации опасных отходов, переработке рыбы и мяса, пищевой отрасли и добыче природных ресурсов. Сейчас в ТОРе «Беринговский» состоит 17 резидентов.
Отметим, что Фонд оказал помощь с подготовкой документации по проектам. Специалисты структуры написали бизнес-планы для предпринимателей, сформировали заявки для получения государственной поддержки в окружной департамент финансов, экономики и имущественных отношений.
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