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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:04 |
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Чукотку согреют солнечной энергетикой
Для этого в регион прибыла делегация группы компаний "Хевел", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ЧАО.
В настоящий момент инженеры компании производят расчёты, изучают грунт, подбирают площадки для скорейшего монтажа солнечных установок в ряде изолированных населённых пунктов округа.
Проектируемые автономные гибридные энергоустановки будут состоять из дизельных и солнечных электростанций, объединив уже существующие дизельные установки и инновационные солнечные блоки. Это позволит снабдить энергией труднодоступные районы, повысить надежность энергоснабжения, а также сэкономить на приобретении и доставке дизельного топлива. В нынешних условиях, когда по всей стране стоимость топлива возросла, экономия средств даст возможность зафиксировать тарифы на электроэнергию в округе, и цены на электроэнергию не повысятся.
Напомним, соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству автономных гибридных энергоустановок было подписано между Чукоткой и «Хевел» на Санкт-Петербургском экономическом форуме в этом году. Проект будет реализован на счет средств инвестора. Регион обеспечивает информационную и организационную поддержку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Отметим, что специалисты компании «СтройИнвест-Энергия» до конца года намерены завершить модернизацию самой крупной на Крайнем Севере - Анадырской ветряной электростанции, которая даст дополнительные 2,5 МВт энергии. Кроме того, в планах появление ветрогенераторов в Чукотском районе. Советующее соглашение Правительство Чукотки подписало на Восточном экономическом форуме, с компанией «РусГидро» и японской компанией «Мицуи».
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