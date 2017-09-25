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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Октября, 21:05 |
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Юрий Трутнев обсудил на Чукотке развитие региона и отправился в Хабаровский край
"Сегодня на Чукотке можно выделить две зоны промышленного развития – ТОР «Беринговский» и Баимская рудная зона. В ТОР «Беринговской» уже идёт работа, сейчас на территории опережающего развития зарегистрировано 24 резидента. Что касается Баимской рудной зоны, то она связано с будущим развитием округа. Для этого необходимо построить энергетическую инфраструктуру", - прокомментировал Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО.
В ходе совещания также обсуждались вопросы строительства школ, больниц и транспортной инфраструктуры в округе. По словам Юрия Трутнева, план комплексного развития Чукотки будет совершенствоваться исходя из новых проектов и потребностей населения.
«Следующий этап, на который необходимо обратить внимание, это создание соответствующих условий для жизни людей», - подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, на сегодня определены экономические оценки по плану комплексного развития региона и теперь главная задача – сделать план развернутым и конкретным по каждому направлению.
В ходе трехдневного рабочего визита на Чукотку делегация, в состав которой также вошел первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, посетит месторождения каменноугольного бассейна «Фандюшкинское поле» и морского порта Беринговский.
После Чукотки Юрий Трутнев прибудет с рабочим визитом в Хабаровский край.
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