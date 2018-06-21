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04 Июля 2016, 15:25 | Регион сегодня

Tigers Realm Coal Limited планирует начать добычу угля на Чукотке в конце 2016 года

В Чукотском автономном округе стартовала непосредственная подготовка к первому этапу освоения и строительства объектов месторождения коксующегося угля "Фандюшкинское поле", которое разрабатывает австралийская компания Tigers Realm Coal Limited на территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский".

Как отметил губернатор Чукотского АО Роман КОПИН, начало добычи угля станет знаменательной датой для всего региона в целом, так как даст толчок к развитию всем отраслям экономики.

– К 2028 году компания Tigers Realm Coal Limited планирует выйти на объёмы в 10-12 млн. тонн в год высококачественного угольного концентрата, который по качеству будет одним из лучших на рынке. За это время мы ожидаем рост многих показателей, повышение уровня занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, субъекты которого будут в том числе предоставлять услуги крупным потребителям. В результате реализации данного комплекса мероприятий планируется значительное повышение доходов региона и жителей, в частности, а также выход Чукотки на полную бюджетную самообеспеченность, – поделился Роман Копин.– Работа по социально-экономическому развитию региона требует серьёзных финансовых и трудовых ресурсов федеральных и региональных органов государственной власти, инвесторов и акционеров, а также представителей муниципальной власти и населения. Сегодня все заинтересованные стороны понимают значимость данных мероприятий и движутся в одном направлении, – подчеркнул Роман Копин.

Отметим, что финансирование первого этапа развития месторождения «Фандюшкинское поле» осуществляется при поддержке крупных акционерных компаний, в частности, BV Mining Holding Limited, компанией Ханате Питиай Лимитед, которая контролируется Брюсом ГРЕЕМ и ООО «РФПИ Инвестмент Менеджмент».

Добавим, что австралийская компания Tigers Realm Coal Limited осуществляет свою деятельность в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский». На сегодняшний день резидентами ТОР также являются четыре компании, реализующие проекты в сфере альтернативной энергетики, золотодобычи, утилизации твёрдых бытовых отходов и водоочистки.Ожидается, что до конца текущего года добывающая компания вложит более 17 миллионов долларов, что позволит выйти на производство в 2017 году порядка 200 тысяч т высококачественного угля, который будет поставляться в страны Азиатско-тихоокеанского региона, в том числе в Китай и Южную Корею, а также на нужды Чукотского автономного округа.

Глава региона обратил внимание, что сегодня перед всеми участниками процесса стоят ряд серьёзных и ответственных задач, выполнение которых необходимо для продвижения всего проекта в целом.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

 

Теги: добыча угля  tigers realm coal limited  Чукотка 


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