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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Чукотке в ТОР "Беринговский" зарегистрирован 25 резидент
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в пресс-службе Чукотского автономного округа.
Инвестор планирует приобретение морозильного оборудования и линии по разделке рыбы с целью производства нового вида продукции – кеты потрошеной мороженой без головы на территории города Анадырь. В рамках реализации проекта будет создано 13 рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение этого года. Объем будущих инвестиций по проекту составит более 12,8 млн рублей.
Как пояснили в регионе, в 2017 году компания «Грифон» построила рыбоперерабатывающий цех, а также закупила оборудование для заморозки рыбы на сумму более 4 млн рублей.
ТОР «Беринговский» уникальна по масштабам, включает территорию городского округа Анадырь и значительную часть территории Анадырского муниципального района. В ее границах находится десять населенных пунктов и межселенные территории. Специфика ТОР «Беринговский» заключается в том, что передача всей ее территории управляющей компании не осуществляется, для резидентов не выделяются обособленные площадки. Деятельность резидентов осуществляется «точечно» на уже используемых ими участках, или планируемых к использованию в границах ТОР «Беринговский». Специализация ТОР – добыча угля, нефти и газа, металлических руд и других полезных ископаемых, переработка, производственные, транспортные и иные услуги. Перечень разрешенных видов деятельности для резидентов включает 47 классов видов экономической деятельности по ОКВЭД.
Сейчас в ТОР «Беринговский» зарегистрировано 25 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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