|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 05 Апреля, 18:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Жители Чукотки живут в самом безопасном российском регионе
По итогам прошлого года здесь было зафиксировано меньше всего преступлений в стране – 748. Рейтинг подготовил RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.
Отметим, что стабильная оперативная обстановка в округе остается на протяжении нескольких лет. Также Чукотский автономный округ вошёл в число регионов с наибольшим уровнем доверие граждан к деятельности полиции – 52%. В среднем по стране этот показатель находится на уровне 39,4%. Также в рейтинге уровня защищённости на объектах транспорта Чукотка входит в десятку регионов с наиболее высокими показателями. Для Чукотки эта цифра составляет 54,7%. Согласно опросу большинство жителей Чукотки чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество.
На втором месте в списке самых безопасных регионов по итогам 2018 года – Ненецкий автономный округ, там отмечено на 109 инцидентов больше, чем на Чукотке. Тройку лидеров замкнула Ингушетия с показателем в 1,6 тысячи преступлений. Среди безопасных дальневосточных регионов в рейтинге также Магаданская область, она занимает 5 место с показателем 2,9 тысячи.
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве. В столице зарегистрировали 140 тысяч преступлений. Также в списке есть Краснодарский край, Челябинская область и Республика Башкортостан.
Всего же в 2018 году в стране зафиксировали 1,9 миллиона преступлений. Более половины из них – хищение чужого имущества.
- Жители Чукотки живут в самом безопасном российском регионе
- Сбербанк поддержал первый межрегиональный форум на Чукотке
- Первая выставка художника-иллюстратора Игоря Олейникова открылась на Чукотке
- Чукотка лидирует в онлайн-проекте по финансовой грамотности
- Чукотка представит инвестпроекты на международном арктическом форуме
- Призовой фонд гонки на краю земли "Надежда-2019" составит почти 3,5 млн рублей
- Чукотка увеличила добычу угля, газа и россыпного золота
- Расширена чукотская ТОР
- Баимская изменит экономику Чукотки
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.