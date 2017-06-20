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Четверг| 20 Июля, 12:06 |
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На Чукотке ТОР "Беринговский" "разбавят" молоком
Первоначально натуральное детское питание будет доступно в окружной столице, в дальнейшем им планируют обеспечить ряд других населенных пунктов округа, сообщает ИА «Чукотка».
«Я сама многодетная мама и видела разницу в здоровье младших детей и старшего сына, который еще успел застать молочную кухню. Как врач я вижу диатезы и другие детские проблемы со здоровьем. Поэтому сначала стала готовить такую продукцию для своих детей, а сейчас готова обеспечивать ею других деток», - рассказала корр. агентства Наталья Волынец.
Принципиальным отличием продукции молочной кухни от детского питания из тех же магазинов является однократная стерилизация молока. Затем в него добавляют полезные бактерии, которые остаются «живыми» на протяжении всего времени. На других производствах продукция проходит повторную стерилизацию, что увеличивает срок хранения в ущерб полезным свойствам.
По словам предпринимателя, без поддержки Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотки реализовать проект было бы крайне сложно. Две недели назад уже зарегистрировано предприятие по производству пищевых продуктов и блюд, а также детского питания и диетических пищевых продуктов. По предварительным расчетам на первоначальном этапе на производстве и реализации продукции будет занято 5 – 6 человек, в дальнейшем при расширении проекта количество рабочих мест увеличится.
В настоящее время в ТОРе «Беринговский» состоит 17 резидентов, еще семь заявок находятся на рассмотрении. Для многих предпринимателей Фонд оказал помощь с подготовкой документации по проектам. Специалисты помогают в написании бизнес-планов для предпринимателей, помогают с заявками для получения государственной поддержки в окружной департамент финансов, экономики и имущественных отношений. Всего на предприятиях ТОРа будет создано около 1,2 тыс рабочих мест, планируемый объем инвестиций – около 18 млрд руб.
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