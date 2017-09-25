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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Октября, 12:53 |
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Одному из крупнейших золотодобытчиков Чукотки требуются работники
Золоторудная компания «Майское» (входит в «Полиметалл»), разрабатывающая одноименное месторождение в Чукотском автономном округе, примет на работу нескольких специалистов, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на портал SuperJob.ru.
Ресурс сообщает о восьми вакансиях. На данный момент предприятию требуются: машинист автогрейдера — заработная плата составит до 102 тыс руб., инженер отдела горного планирования — зарплата от 166 тыс руб., начальник отдела технологического контроля с зарплатой «по договоренности», ведущий инженер по ПБ и ОТ с зарплатой до 150,9 тыс руб.
Также в списке вакансий значатся подземный механик (до 160 тыс руб.), геомеханик (до 162 тыс руб.), машинист буровой установки Simba (до 150 тыс руб.) и водитель автомобиля Урал (до 89,6 тыс руб.). Работа предполагает вахтовый метод два через два месяца. Проживание предусмотрено в благоустроенном вахтовом поселке. Питание оплачивается за счет работодателя.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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