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Четверг| 05 Октября, 21:37 |
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Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
Исследовательская работа проводилась в Анадырском лимане, сообщает ИА «Чукотка».
Информация о проводящихся в пилотном режиме исследованиях появилась на сайте научной программы «Белуха - белый кит». Старший научный сотрудник Института Роман Беликов рассказал, что в течение месяца белух снимали на видео- и фотокамеры, а также записывали их голоса с помощью нескольких гидрофонов. Несмотря на довольно большие различия в речи представителей разных популяций, от белух удалось получить ответ на проигранную запись.
«Например, излучался сигнал животного, довольно молодого белушонка, который находится сейчас в Белом море, или сигналы беломорских животных, или анадырских, – и белухи отвечали. Возможно, через какое-то время нам удастся пообщаться с белыми китами или даже понять, о чем говорят белухи», – рассказал ученый.
Приборы спускали отвесно в воду в импровизированной защитной скорлупе. Запись велась сразу на несколько каналов, чтобы впоследствии можно было как можно точнее по звукам восстановить картину происходящего в воде лимана. Работы проводились ночью, когда стихали шумы, вызванные хозяйственной деятельностью человека.
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