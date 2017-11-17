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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Декабря, 01:27 |
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В Анадыре теперь можно пить кофе круглосуточно
Первый рабочий день заведения стартовал в восемь утра, сообщает ИА «Чукотка».
Как рассказал хозяин заведения Марат Садриев, кофейня предлагает гостям и жителям окружной столицы различные виды кофейных напитков, таких как эспрессо, капучино, детский латте, сваренные из кофейных зерен, привезенных из стран Латинской Америки. Также в ассортимент кофейни входит свежая выпечка и различные снеки.
Как ранее сообщал ИА «Чукотка» господин Садриев, внутри заведения все устроено так, чтобы посетителю было максимально удобно. С одной стороны можно, не выходя из машины приобрести любимый напиток, с другой – жители города могут зайти и провести время в теплом и уютном павильоне.
Напомним, что кофейная индустрия получила большое развитие в Анадыре. Помимо данного заведения ранее в городе появились еще две кофейни, работающие по типу «кофе на вынос» – «Возьми с собой» и «Кофейня-котофейня».
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