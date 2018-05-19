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Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
Президент Дивизиона Aggreko Power Solutions Стивен Бейнон и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин встретились на Петербургском международном экономическом форуме для подписания меморандума о взаимопонимании.
В рамках планируемого сотрудничества Aggreko примет участие в комбинированном производстве тепла и электроэнергии для снабжения города Билибино и Чаун-Билибинского энергоузла в целях замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, в связи с окончанием сроков её эксплуатации. Производственная мощность проекта оценивается в 24 МВт электрической и 70 МВт тепловой энергии. Общий объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей.
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин: «Чукотка – самый северо-восточный субъект Российской Федерации, полностью расположенный в Арктической зоне. Ей присущи типичные условия Крайнего Севера - критически низкие температуры, низкая плотность населения и обширная территория. Качественное бесперебойное производство электроэнергии и тепла – один из главных факторов обеспечения жизнедеятельности жителей Чукотки и важнейший элемент инфраструктуры. Это необходимое условие для строительства новых производственных объектов, диверсификации промышленности и создания новых рабочих мест».
Президент Дивизиона Aggreko Power Solutions Стефен Бейнон: «Российское подразделение Aggreko — одно из самых быстроразвивающихся, это стратегически важный для нас регион. Мы рады, что нам представилась возможность тесно сотрудничать с администрацией Чукотского автономного округа и участвовать в разработке решения, способного помочь местному населению и ускорить развитие промышленности».
Досье "Дальневосточного капитала": Компания Aggreko специализируется на создании модульных мобильных энергокомплексов и систем контроля температуры. В портфеле компании – решения как в области традиционной энергетики (включающей добычу газа, дизельного топлива и мазута, комбинированное производство тепловой и электрической энергии), так и решения с использованием возобновляемых источников энергии и аккумуляторных батарей в качестве энергохранилищ.
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