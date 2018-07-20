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Новая взлётно-посадочная площадка в Анадыре позволит увеличить число авиарейсов
Около 10:30 площадка приняла первый самолёт. На борту прилетевшей из аэропорта Угольный «Дашки» находились двое пилотов и генеральный директор «ЧукотАВИА» Томаш Трояновский. Самолёт DHC-6 Series 400 произвёл посадку, после чего пилоты поделились своими впечатлениями о состоянии полосы, отметив её отличное состояние и полностью подходящие тактико-технические характеристики. А далее было произведено ещё два тестовых взлёта и две посадки. «Приземление был очень мягким. Мы довольны состоянием нового и очень важного для региона объекта. Это большое дело – благодаря правительству в Анадыре появился аэродром. С учётом того, что полоса перпендикулярна той, что в Угольных Копях, это повысит регулярность полётов из национальных сёл. Если в Угольных Копях боковой ветер, то можно садиться здесь, а не ждать вылета днями или неделями. В дальнейшем попробуем заменить этими самолётами Ми-8 на перевозках через лиман», - поделился руководитель авиакомпании Томаш Трояновский.
Это первый объект, построенный на Чукотке с нуля, за последние 40 лет. Решение о строительстве взлётно-посадочной площадки было принято в 2013 году. Рассчитанная на приём небольших самолётов DHC-6 Series 400, она позволит жителям и гостям Чукотки избежать неудобств, связанных с необходимостью добираться из Анадыря в аэропорт Угольный, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.
«Это новый шаг в развитии нашей малой авиации на Чукотке. Сейчас мы замещаем на ряде маршрутов вертолёты Ми-8 на такие самолёты, которые меньше зависят от погодных условий», - рассказал первый вице-губернатор Леонид Николаев.
«Длина взлётно-посадочной площадки 700 метров, площадь с боковыми полосами безопасности составляет порядка 23 тысяч квадратных метров», - уточнил характеристики объекта руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского АО» Владимир Байков.
«Отличие от других есть – это высокая полоса, наверное, метров пять высотой, и заход напоминает посадку на авианосец. Это единственное отличие – так полоса ровная, плотно укатанная», - поделился впечатлениями от первой посадки командир воздушного судна Владимир Необутов.
В перспективе власти округа планируют расширить сеть таких площадок. В ближайшее время рассчитывают реконструировать старые взлётно-посадочные полосы в сёлах Уэлькаль, Илирней и Островное. Дальше география этих площадок будет расширяться и, соответственно, будет увеличиваться частота полётов. При этом в «ЧукотАВИА» и в Правительстве округа рассматривают возможность расширения парка таких воздушных судов.
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