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07 Апреля 2016, 14:17 | Регион сегодня

Уникальные для России пассажирские авиаперевозки при помощи колёсно-лыжного шасси заработали на Чукотке

Государственное предприятие Чукотского автономного округа "ЧукотАВИА" расширило географию пассажирских авиаперевозок на самолётах DHC-6 Series 400 Twin Otter с использованием колёсно-лыжного шасси.

В отдалённое село Чуванское из окружной столицы и обратно были доставлены первые 10 человек. Ранее «ЧукотАВИА» выполнило пассажирский рейс с использованием лыж в сёла Марково и Ламутское, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на  Портал государственных органов Чукотского автономного округа.

Как прокомментировал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, главный авиаперевозчик региона успешно приступил к новому этапу эксплуатации самолётов DHC-6 в полярной авиации.

– Чукотка стала первым субъектом Российской Федерации, где за последние десятилетия налажены стабильные пассажирские авиаперевозки при помощи колёсно-лыжного шасси. Это важный этап развития полярной авиации с учётом неуклонного развития арктических территорий страны. Дальнейшая эксплуатация самолётов DHC-6 позволит в значительной степени расширить географию полётов как на территории субъекта, так и на межрегиональных направлениях и, главное, повысить транспортную безопасность Чукотки. Кроме того, полёты на лыжной базе в значительной степени снизят затраты окружного и местных бюджетов, в том числе на содержание взлётно-посадочных полос в отдалённых северных населённых пунктах, – подчеркнул Роман Копин.

Отметим, что во второй половине апреля при помощи колёсно-лыжного шасси планируется выполнение прямого рейса, соединяющего столицу Чукотки и село Ваеги, а следующей зимой «ЧукотАВИА» организует пассажирские перевозки на самолётах DHC-6 в сёла Мейныпыльгино и Хатырка Анадырского района. Также с целью расширения географии полётов с 6 апреля предприятие «ЧукотАВИА» будет выполнять еженедельные рейсы на воздушных судах канадского производства из Кепервеема в Омолон и в Певек.

Напомним, что ранее государственное предприятие «ЧукотАВИА» стало базой для обучения специалистов авиакомпаний «Аврора» из Владивостока и «АэроГео» из Красноярска, которые также закупили канадские самолёты DHC-6 Twin Otter. При этом компания «Аврора» уже приступила к эксплуатации воздушных средств. Таким образом, на сегодняшний день пока только две авиакомпании в России эксплуатируют самолёты DHC-6.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: авиаперевозки 


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