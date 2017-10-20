|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 09 Ноября, 19:18 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Чукотская матрешка, став хитом соцсетей, "выходит в люди"
Новый проект анадырского художника Татьяны Крикун будет представлен на ее первой персональной выставке. В конце лета автор изготовила первую «Чукотскую матрешку», которая уже успела стать хитом социальных сетей, сообщает ИА «Чукотка».
Татьяна Крикун родилась в Уэлене, а последние 17 лет живет в окружной столице. Художник она молодой – после школы окончила колледж по курсу изобразительного искусства, но сначала работала в другом направлении, а к искусству вернулась около трех лет назад.
«Появилось свободное время и возможность творить, появилась куча идей и я начала их реализовывать по мере сил и возможностей. Рисую картины, делаю магниты, занимаюсь другими направлениями. Первую «Чукотскую матрешку» я сделала в конце лета и получила много откликов в соцсетях, где я размещаю фотографии своих работ», - рассказала корр. ИА «Чукотка» Татьяна Крикун.
В комплекте пять матрешек, которые уже успели «сфотографироваться» в окрестностях Анадыря и собрать множество «лайков» и оценок «класс». Во второй половине ноября фигурки с чукотским колоритом будут представлены на первой персональной выставке молодого художника, которая пройдет в музейном центре «Наследие Чукотки».
- Чукотская матрешка, став хитом соцсетей, "выходит в люди"
- 2016 год стал рекордным по поддержке малого бизнеса на Чукотке
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей
- На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
- На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- На Чукотке модернизируют морской порт "Беринговский"
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- Одному из крупнейших золотодобытчиков Чукотки требуются работники
- Юрий Трутнев обсудил на Чукотке развитие региона и отправился в Хабаровский край
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.