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10 Апреля 2018, 18:59 | Регион сегодня

На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай

На Чукотке новая круглогодичная теплица на гидропонике, созданная резидентом ТОР "Беринговский" ИП Фарраховой Алиной Олеговной, дала первый урожай.

Многоярусная гидропонная установка со светодиодным освещением, предназначенная для промышленного выращивания в пластиковых горшочках с торфяным субстратом зелени и овощей, была приобретена и смонтирована прошлой зимой. Объем планируемого производства - до 15 000 горшочков в год, что поможет снизить дефицит свежих овощей и  зависимость от поставок данного вида продовольствия с материка. 

«Статус резидента территории опережающего развития, по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», был получен 30 июня 2017 года, - рассказывает предприниматель. -  А в феврале уже провела первый посев салата, укропа, петрушки, базилика, мяты, мелиссы, кинзы, сельдерея и горчицы. Получила треть от планируемого годового объема - 5 000  горшочков. Вся продукция экологически чистая, выращивается по новым экономичным технологиям и предназначена для реализации населению через торговую сеть поселка Беринговский».

Пока северяне привыкают к такому обилию свежей зелени на прилавках магазинов, резидент уже засеяла новую партию урожая, на этот раз – низкорослые томаты, огурцы и готовится к высадке рассады клубники, рассчитывая собирать с каждого куста до полукилограмма  ягоды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«В ближайшем будущем планирую получить сертификат качества», - дополняет Алина Фаррахова.    

Стоит отметить, что тепличным хозяйством в ТОР «Беринговский» занимается еще один резидент - ИП Макатров. Он провел модернизацию тепличного комплекса, выращивает зелень и дополнительно установил оборудование под посадку огурцов.  

Реализация этих инвестиционных проектов оценивается на сумму 2,2 млн рублей. 

«За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – отмечает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток  является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм».

«Уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

Напомним, территория опережающего развития «Беринговский» создана в соответствии  с постановлением Правительства № 876  от 21.08.2015 года. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Беринговский» получили 25 инвесторов с проектами на общую сумму около 15,4 млрд рублей и планами создать около 2 000 новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Беринговский  ТОР 


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