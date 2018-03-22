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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай
Многоярусная гидропонная установка со светодиодным освещением, предназначенная для промышленного выращивания в пластиковых горшочках с торфяным субстратом зелени и овощей, была приобретена и смонтирована прошлой зимой. Объем планируемого производства - до 15 000 горшочков в год, что поможет снизить дефицит свежих овощей и зависимость от поставок данного вида продовольствия с материка.
«Статус резидента территории опережающего развития, по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», был получен 30 июня 2017 года, - рассказывает предприниматель. - А в феврале уже провела первый посев салата, укропа, петрушки, базилика, мяты, мелиссы, кинзы, сельдерея и горчицы. Получила треть от планируемого годового объема - 5 000 горшочков. Вся продукция экологически чистая, выращивается по новым экономичным технологиям и предназначена для реализации населению через торговую сеть поселка Беринговский».
Пока северяне привыкают к такому обилию свежей зелени на прилавках магазинов, резидент уже засеяла новую партию урожая, на этот раз – низкорослые томаты, огурцы и готовится к высадке рассады клубники, рассчитывая собирать с каждого куста до полукилограмма ягоды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«В ближайшем будущем планирую получить сертификат качества», - дополняет Алина Фаррахова.
Стоит отметить, что тепличным хозяйством в ТОР «Беринговский» занимается еще один резидент - ИП Макатров. Он провел модернизацию тепличного комплекса, выращивает зелень и дополнительно установил оборудование под посадку огурцов.
Реализация этих инвестиционных проектов оценивается на сумму 2,2 млн рублей.
«За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – отмечает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм».
«Уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
Напомним, территория опережающего развития «Беринговский» создана в соответствии с постановлением Правительства № 876 от 21.08.2015 года. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Беринговский» получили 25 инвесторов с проектами на общую сумму около 15,4 млрд рублей и планами создать около 2 000 новых рабочих мест.
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