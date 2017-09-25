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На Чукотке модернизируют морской порт "Беринговский"
Правительство Российской Федерации займется вопросами модернизации инфраструктуры морского порта Беринговский в Чукотском автономном округе. Соответствующее поручение подписал Президент России Владимир Путин по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ в сентябре этого года.
В этом году морской порт «Беринговский» работает на основании выданных государственными контрольными органами минимальных требований. На данный момент в порт Беринговский доставлено около 165 тыс. тонн угля, объем отгруженного на экспорт угля составил около 122 тыс. тонн. Всего в период навигации 2017 года планируется отгрузка на экспорт до 200 тыс. тонн угля.
В следующем году планируется увеличить грузооборот по углю до 500 тыс. тонн, с 2019 года - до 1 млн. тонн. Для этого инвестором, совместно с Минтранс России и исполнительными органами государственной власти Чукотского автономного округа, планируется согласование полного комплекса технических решений для работы пункта пропуска по постоянной схеме, приобретение и монтаж спецоборудования. Проектная документация уже направлена на согласование.
Дооснащение пункта пропуска комплексом технических средств безопасности, техническими средствами пограничного контроля, таможенного контроля и оборудованием спецсвязи для организации государственного контроля по постоянной схеме планируется выполнить до июня 2018 года.
Напомним, Президент России Владимир Путин посетил Дальний Восток с рабочим визитом в начале сентября. Глава государства провел заседание Президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, принял участие в пленарном заседании третьего Восточного экономического форума, дал старт 5 предприятиям с объемом частных инвестиций 67 млрд рублей. Он также посетил судостроительный комплекс «Звезда» в ТОР «Большой Камень» и принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса.
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