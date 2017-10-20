|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 10 Ноября, 20:28 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Объявлены даты и места проведения двух этапов ярмарки-фестиваля оленеводов Эракор-2018
Западный этап – в начале апреля на перевалбазе Каэттын (Билибинский район), сообщает ИА «Чукотка».
В Канчалане оленеводы соберутся к 23 февраля, культурные и спортивные мероприятия продлятся до 25 числа. Фестивальная программа на перевалбазе Каэттын продлится на один день дольше и намечена на 6–9 апреля.
«Ждем друзей, спонсоров и волонтеров для помощи в организации и проведении праздников, таких больших и нужных», - отметили организаторы.
Напомним, что масштабный фестиваль оленеводов Чукотки проводится с 2015 года. В этом году восточный этап прошел в Амгуэме (городской округ Эгвекинот), а западный – на перевалбазе Бургахчан (Билибинский район). В них приняло участие более 200 оленеводов из разных муниципалитетов округа. Победителям достались снегоходы, генераторы, ноутбуки, другие призы и денежные премии от фонда «Купол», окружного департамента промышленной и сельскохозяйственной политики, а также местных администраций и предпринимателей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Объявлены даты и места проведения двух этапов ярмарки-фестиваля оленеводов Эракор-2018
- Чукотская матрешка, став хитом соцсетей, "выходит в люди"
- 2016 год стал рекордным по поддержке малого бизнеса на Чукотке
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей
- На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
- На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- На Чукотке модернизируют морской порт "Беринговский"
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- Одному из крупнейших золотодобытчиков Чукотки требуются работники
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.