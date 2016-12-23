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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
12.01 |Дальневосточная повестка ВЭФ-2016 получила высокую международную оценку
12.01 |25 новых предприятий заработали на Дальнем Востоке в 2016 году
12.01 |В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке будет направлено 3,3 млн рублей
12.01 |В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы
12.01 |В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку
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22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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11 Января 2017, 19:01 | Регион сегодня
С Чукотки 14-метровый серый кит попал в Музей Мирового океана
Скелет кита тщательно разобрали на 82 кости и расположили в особый контейнер.
В Музей Мирового океана с Чукотки привезли скелет серого кита длиной в 14 метров. Совместно со скелетом кита в музей доставили кости белухи, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на KrasNews.ru.
Оба новых скелета после сборки будут выставлены в корпусе «Планета океан», который пока строится.
«Общий вес перевозимого груза составил не менее около ста килограммов. Мы привезли его с Чукотки, где кита добыли около 10 лет назад согласно квотам, выделяемым аборигенам Чукотки. В скором времени профессионалы музея приступят к очистке и обработке костей. В Калининград экспонат прибыл из Северной столицы, а до этого он ехал из Владивостока. Доставляли его паромом через Балтийск», - рассказала научный сотрудник Музея Мирового океана Ирина Байкова.
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