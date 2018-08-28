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Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
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На Чукотке утверждена "дорожная карта" по развитию безналичных расчетов
Осуществлением плана займутся профильные Департаменты Чукотки, банковские учреждения, ведущие свою деятельность на территории округа, администрации муниципальных образований, Управление Федерального казначейства по региону и ряд учреждений, участвующих в бюджетных процессах.
Как сообщила начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Алеся Калинова, исполнение «дорожной карты» будет осуществляться по девяти направлениям, которые затронут все сферы деятельности по развитию финансовых услуг с применением технологий безналичных расчётов.
– Ожидается, что в результате реализации мероприятий за предстоящий период на территории региона на 20 % увеличится количество заключённых с работодателями договоров в формате «зарплатных проектов», также запланирован рост числа установленных банкоматов и терминалов безналичной оплаты товаров и услуг, – поделилась Алеся Калинова.
Она отметила, что в течение двух лет в населённых пунктах округа будут проведены совместные информационно-просветительские мероприятия, в ходе которых будут представлены преимущества использования услуг с применением технологий безналичных расчётов.
Кроме того, Правительство Чукотки окажет финансовую поддержку кредитным организациям региона с целью расширение инфраструктуры системы расчётов населения с применением банковских карт в населённых пунктах округа. В целом на реализацию данных мероприятий будет направлено 6 миллионов рублей.
Добавим, что План мероприятий по развитию применения технологий безналичных расчётов на территории региона утверждён распоряжением Правительства Чукотского автономного округа в конце апреля текущего года.
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