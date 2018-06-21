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В Певеке откроется информационный центр заповедника "Остров Врангеля"
Он будет располагаться в Певеке по адресу: улица Куваева, 23. Ориентировочные сроки запуска объекта – начало следующего года, сообщает ИА «Чукотка».
Как рассказала корр. агентства начальник отдела экологического просвещения заповедника Люция Березюк, сейчас по этому адресу идет ремонт офиса, при нем и будет новый информационный центр. Это зал площадью около 50 квадратных метров, где посетители, туристы и гости Певека смогут совершить виртуальную экскурсию по заповеднику. В информационном центре будет располагаться объемная карта острова, на которой можно увидеть флору и фауну заповедника.
Также в зале планируется установить миниатюрные гостевые дома. Для посетителей предусмотрены видеопрезентации, викторины, марафоны, экологические фестивали и фотовыставки. По задумке представителей заповедника, благодаря информационному центру можно охватить гораздо больше населения, чем в ходе выездной работы. Экспозиция будет постоянно меняться.
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Журнал "Дальневосточный капитал".
Информационный центр заповедника «Остров Врангеля» появится в Певеке
Информационный центр появится у государственного заповедника «Остров Врангеля». Он будет располагаться в Певеке по адресу: улица Куваева, 23. Ориентировочные сроки запуска объекта – начало следующего года, сообщает ИА «Чукотка».
Как рассказала корр. агентства начальник отдела экологического просвещения заповедника Люция Березюк, сейчас по этому адресу идет ремонт офиса, при нем и будет новый информационный центр. Это зал площадью около 50 квадратных метров, где посетители, туристы и гости Певека смогут совершить виртуальную экскурсию по заповеднику. В информационном центре будет располагаться объемная карта острова, на которой можно увидеть флору и фауну заповедника.
Также в зале планируется установить миниатюрные гостевые дома. Для посетителей предусмотрены видеопрезентации, викторины, марафоны, экологические фестивали и фотовыставки. По задумке представителей заповедника, благодаря информационному центру можно охватить гораздо больше населения, чем в ходе выездной работы. Экспозиция будет постоянно меняться.
Такие информационные центры уже есть и у соседей - в Магаданском и Кроноцком заповедниках. В Певеке по адресу: улица Куваева, 23 его планируют открыть в начале следующего года.
Информационный центр заповедника «Остров Врангеля» появится в Певеке
Информационный центр появится у государственного заповедника «Остров Врангеля». Он будет располагаться в Певеке по адресу: улица Куваева, 23. Ориентировочные сроки запуска объекта – начало следующего года, сообщает ИА «Чукотка».
Как рассказала корр. агентства начальник отдела экологического просвещения заповедника Люция Березюк, сейчас по этому адресу идет ремонт офиса, при нем и будет новый информационный центр. Это зал площадью около 50 квадратных метров, где посетители, туристы и гости Певека смогут совершить виртуальную экскурсию по заповеднику. В информационном центре будет располагаться объемная карта острова, на которой можно увидеть флору и фауну заповедника.
Также в зале планируется установить миниатюрные гостевые дома. Для посетителей предусмотрены видеопрезентации, викторины, марафоны, экологические фестивали и фотовыставки. По задумке представителей заповедника, благодаря информационному центру можно охватить гораздо больше населения, чем в ходе выездной работы. Экспозиция будет постоянно меняться.
Такие информационные центры уже есть и у соседей - в Магаданском и Кроноцком заповедниках. В Певеке по адресу: улица Куваева, 23 его планируют открыть в начале следующего года.
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