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На Чукотке построили участок дороги на "Большую землю"
Об этом сообщает пресс-служба региона.
Реализация крупного инвестиционного проекта по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения началась на Чукотке в 2011 году, этот проект является одним из наиболее значимых мероприятий по строительству автомобильных дорог. Строительство дороги идет в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения Колыма – Омсукчан – Омолон–Анадырь. Она должна связать региональные дороги округа с соседней Магаданской областью. Общая протяженность автодороги составит 1 880 км, в том числе более 10,8 км мостов. С начала строительства в 2011 году в эксплуатацию введено 93,22 км автодороги. Это участки в Билибинском районе и городе Певек.
По мнению губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, строительство автомобильной дороги является важной частью решения ключевых задач экономического развития Чукотки.
Мероприятие реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2022 годы)», а также Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы». Объем финансирования мероприятия за счет средств федерального и окружного бюджета Чукотского автономного округа в период с 2011 по 2017 годы составил 8,3 млрд рублей.
Повышение транспортной доступности труднодоступных регионов – одна из ключевых целей специальных мероприятий для Дальнего Востока, заложенных в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.
«Все эти меры обеспечат рост транспортной доступности и повышение качества жизни в сельских населенных пунктах и малых городах», - уточнил Артур Ниязметов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Отметим, благодаря предусмотренным в госпрограмме мерам, транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года. Госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.
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