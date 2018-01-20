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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент ТОР "Беринговский" начал поставлять овощи в детсады Анадыря
Продукция ИП Макатрова поставляется в пять детских садов окружной столицы. На столах детей уже появились укроп, петрушка, щавель, салаты, зелень, огурцы, сообщает ИА «Чукотка».
«Мы давно обсуждали эту идею с предпринимательским сообществом города. Производство на теплице расширяется, есть уже определенный промышленный масштаб. Много лет в Анадыре не было хозяйства, которое бы снабжало население свежей продукцией. В основном, все завозится авиацией. Мы выдвинули предложение предпринимателям, если они готовы обеспечить социальные учреждения, мы готовы закупать продукцию. Никаких дополнительных средств из городского бюджета это не требует, поскольку овощи и зелень есть в рационе питания. В итоге мы ушли от закупок привозной продукции, а местная обходится в два раза дешевле», - рассказал глава городской администрации Илья Давиденко.
Напомним, что производство овощей стало во многом возможным после вступления в силу закона о единых тарифах на электроэнергию, благодаря которому стоимость киловатт-часа на Чукотке для промышленных потребителей снизилась с 12 до 4 рублей.
«Правительство оказало колоссальную поддержку бизнесу. С декабря прошлого года была пробная партия в детские сады, а с января мы поставили реализацию продукции на поток. И готовы реализовать столько овощей и зелени, сколько потребуется учреждениям», - рассказал Павел Макатров.
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