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15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке

Заявка о создании на Чукотке второй территории опережающего развития – "Баимская" находится на рассмотрении в Минвостокразвития России

Новая ТОР послужит развитию второй стратегической промышленной зоны округа – Чаун-Билибинской.

Сейчас на Чукотке создана и функционирует ТОР «Беринговский», в которой уже зарегистрировано 27 действующих резидентов. На сегодня в рамках ТОР уже осуществлено 1,5 млрд. рублей инвестиций и создано 374 рабочих места. Общий объём заявленных резидентами инвестиций составляет 15,4 млрд. рублей, планируется создать 1300 рабочих мест. Предусмотрена реализация инвестиционных проектов в сфере добычи золота и угля, газа, транспорта, рыбопереработки, производства электроэнергии, водоочистки и утилизации твёрдых бытовых отходов, дополнительного образования, предоставления услуг сети вай-фай, диетической кухни, химчистки.

Помимо действующих резидентов, на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 7 проектов, и ещё 12 предварительно прорабатываются Фондом развития Чукотки. Дополнительные инвестиции составят более 1,5 млрд. рублей, а рабочих мест заявлено более 200.

На новой ТОР «Баимская» якорными являются проекты по освоению месторождений золота Кекура, Клен и освоению Баимской рудной зоны, основу которой составляет месторождение Песчанка. В ТОР также войдут город Билибино, сёла Кепервеем и Илирней, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.

- Опыт действия ТОР «Беринговский» показал эффективность применения особого льготного режима предпринимательской деятельности в условиях Чукотки. Конечно, при этом была учтена специфика развития нашего арктического региона. Если в других регионах ТОР создавались в основном как отдельно выделенные ограниченные площадки, предусмотренные исключительно для размещения резидентов, то у нас – это значительная территория, включающая месторождения полезных ископаемых и населённые пункты. ТОР «Беринговский» и создаваемая ТОР «Баимская» являются инструментами привлечения инвестиций на Чукотку. Предоставляемые налоговые и иные льготы привлекают инвесторов, позволяют запустить новые проекты, создать новые рабочие места. При этом получает развитие широкий спектр видов деятельности, активизируется сфера небольших производств и услуг, где занят малый и средний бизнес, - поясняет первый заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Елена Компаниец.

В рамках создаваемой ТОР «Баимская» планируется реализация проектов трёх якорных резидентов, объём частных инвестиций составит около 340 млрд. рублей. По предварительной оценке, в первые 10 лет ТОР «Баимская» обеспечит рост валового регионального продукта более чем в 3,6 раза. Сумма налоговых поступлений в результате строительства производств, инфраструктуры и запуска проектов многократно перекроет объём предоставляемых инвесторам налоговых льгот.

Создание ТОР позволит развивать не только крупные горнодобывающие производства якорных резидентов, но активизировать развитие малого и среднего бизнеса, в том числе непосредственно в Билибино и прилегающих сёлах. В рамках якорных проектов планируется создание около 4,8 тыс. рабочих мест, а также за счёт мультипликативного эффекта – более 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Предполагается рост занятых в сфере транспортных услуг, услуг хранения и складирования, общественного питания, сельского хозяйства, бытовых услуг и других.

Разработка месторождений ведется на неосвоенных территориях, поэтому предусмотрено строительство вахтовых посёлков и объектов жизнеобеспечения в местах разработки, а также создание новых коммуникаций - дорог, линий электропередачи, Такие объекты призваны не только обеспечить разрабатываемые месторождения, но и важны для развития округа в целом, устраняя его транспортную и энергетическую изолированность.

- Так, строительство высоковольтной линии электропередачи Билибино–Кекура–Песчанка–Омсукчан – это крупнейший межрегиональный проект, так называемый энергомост Чукотка – Магадан, уже реализуемый Правительством округа с участием инвесторов и при поддержке федерального центра. Это один из приоритетных объектов энергообеспечения всей Чаун-Билибинской зоны, объединяющий энергосистемы Магаданской области и Чукотского автономного округа. Создание энергомоста повысит безопасность и экономическую эффективность Чаун-Билибинской энергосистемы в целом, - продолжает Елена Компаниец.

Новая ТОР «Баимская» позволит, наряду с действующей ТОР «Беринговский» и Свободным портом Певек, обеспечить пропорциональное развитие Анадырской и Чаун-Билибинской промышленных зон, в соответствии со Стратегией развития Чукотки до 2030 года. В конечном итоге это повлечёт за собой рост основных показателей развития экономики округа и социальной сферы – объёма производства и инвестиций, собственных налоговых доходов, заработной платы, доходов населения. Это позволит вывести округ на бездотационный режим и повысить качество и уровень жизни жителей Чукотки.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Чукотка  Беринговский  Баимская  ТОР 


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