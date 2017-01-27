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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 13 Февраля, 15:33 |
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Коксующийся уголь на новом месторождении Чукотки начнут добывать в конце февраля
Об этом губернатору Чукотского автономного округа сообщил исполнительный директор ООО «Берингпромуголь» Анатолий Николаев.
Рабочая группа окружного правительства, во главе с губернатором, посетила участок, на котором ведётся добыча угля. Разработчики месторождения рассказали о первых производственных показателях, и поделились планами на год.
Горняки сообщили, что фактические геологические данные подтверждают прогнозную модель. Сейчас на месторождении добывается уголь второго типа – энергетический. Теплота его сгорания 6,5 тыс килокалорий. Он имеет невысокую зольность. А в конце февраля будет добыт уже первый коксующийся уголь, который пользуется активным спросом во многих отраслях. Объём составит от 4-х до 5 тысяч тонн. С начала 2017 года на месторождении добыли 30 тыс тонн угля.
Кроме того Анатолий Николаев сообщил, что в этом году объем отгруженного твердого топлива составит 200 тыс тонн, причем до четверти из них пойдет на нужды дальневосточного региона. Параллельно ведётся работа по развитию инфраструктуры. Отсыпана 40-километровая дорога от месторождения до порта «Беринговский», через который идет отгрузка топлива. В планах создать всесезонную трассу и перевозить уголь в круглогодичном режиме.
Напомним, два резидента территории опережающего развития «Беринговский», компании «Берингпромуголь» и «Порт Угольный», задействованные в добыче и транспортировке угля с месторождения Фандюшкинское поле, намерены отправить потребителям в летнюю навигацию 2017 года через морской порт Беринговский первые 200 тысяч тонн угля, которые будут добыты горняками уже этой зимой.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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