|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 13 Августа, 10:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Резидент ТОР "Беринговский" начал добычу золота
Компания «Восток» приступила к разработке месторождения россыпного золота в Анадырском районе Чукотского автономного округа. Проект реализован в рамках территории опережающего развития «Беринговский» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Резидент ТОР вложил 21 млн рублей в покупку трактора с бульдозерным оборудованием, грузового автомобиля и фронтального погрузчика. Спецтехника применяется в процессе освоения месторождения, запасы которого оцениваются в 377 килограммов золота. Работы по добыче металла на заявленном участке планируется вести в течение 15 лет.
«Приобретение нового оборудования и специальной техники позволило нам приступить к добыче россыпного золота на участке. Преференции ТОР позволили реализовать проект в короткие сроки, также ускоренно планируем развиваться», - сообщил руководитель ООО «Восток» Олег Беспалов.
«У нас много экономических схем и эффектов. Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток порядка 130 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект», - уверен генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Территория опережающего развития «Беринговский» создана в 2015 году. На сегодняшний день в ТОР «Беринговский» предпринимательскую деятельность ведут 30 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных с АО «КРДВ» соглашений составляет 16,3 млрд рублей с планами создать более 1 200 рабочих мест. Из них 14 инвесторов уже запустили проекты, фактически вложив в их реализацию 766 млрд рублей и создав 267 рабочих мест.
- Резидент ТОР "Беринговский" начал добычу золота
- Новая взлётно-посадочная площадка в Анадыре позволит увеличить число авиарейсов
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Чукотку согреют солнечной энергетикой
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
- Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Резидент ТОР "Беринговский" снабжает Чукотку свежими овощами, зеленью и ягодами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.