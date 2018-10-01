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Среда| 17 Октября, 09:08 |
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На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в ходе третьего ВЭФа губернатор Чукотки Роман Копин, глава «РусГидро» Николай Шульгинов и представители японской делегации, сообщает ИА «Чукотка».
Отметим, что реализация проекта займет два года. В первый год специалисты снимают показания силы ветра, а затем установят технику.
«Мы смотрим на проект глобально. Сначала сделаем пилотный проект и если он будет работать, то закроем все восточное побережье такими станциями. Это наша стратегическая цель. Чем меньше мы будем завозить дизеля и угля, тем будет лучше для экономики, экологии и жителей. Наша задача - заместить как можно большее количество углеводородного сырья», - подчеркнул Роман Копин.
Инвестиции японцев будут заложены в окупаемость тарифа, а реализация проекта не потребует бюджетных затрат. На основе концессионных принципов инвесторы вернут свои деньги обратно.
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