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Ученые зафиксировали резкий рост численности горбатых китов у побережья Чукотки
По мнению специалистов, численность горбачей, приходящих для нагула к побережью округа, в последние годы резко увеличилась, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на Русское географическое общество.
Наблюдения за китообразными в заливе Креста проводили сотрудники Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН и Московского государственного университета. Исследование «Краснокнижные виды крупных китообразных: критические местообитания и проблемы охраны в Дальневосточных морях России» проводится при грантовой поддержке Русского географического общества.
«В общей сложности, за 10 рабочих дней, когда нам позволяли погодные условия, в обследованной акватории залива площадью более 200 квадратных километров было 436 встреч с китами», – рассказал руководитель проекта, доктор биологических наук Александр Бурдин.
Ученые убеждены, что численность горбачей, приходящих для нагула к побережью Чукотки, в последние годы резко увеличилась. По словам Бурдина, об этом сообщают гиды, сопровождающие туристические круизы, и местное население. Причем крупные скопления исполинов отмечаются здесь уже в летние месяцы. Но особенно численность горбачей растет в сентябре и октябре. В заливе Креста отмечается присутствие десятков китов прямо в бухте, где расположен поселок Эгвекинот. Животные кормятся в нескольких десятках метров от берега.
Исследователи продолжат сравнительный анализ фотографий горбачей, сделанных у побережья Чукотки в этом году, и снимков из каталога млекопитающих, встреченных в российских водах в 2002 – 2016 годах. Кроме того, изображения сопоставят с кадрами из каталога горбатых китов с Гавайских островов и других районов размножения гигантов.
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