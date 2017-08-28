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Четверг| 14 Сентября, 18:12 |
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I Международный Арктический кинофестиваль "Золотой ворон" впервые пройдет на Чукотке
На нем зрителям будут продемонстрированы документальные и художественные фильмы о Севере профессиональных режиссеров российского и зарубежного кино, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на газету «Крайний Север».
По словам начальника отдела культуры окружного Управления культуры и поддержки общественных организаций Марии Садовской, к конкурсному кинопоказу будут допущены фильмы, отобранные оргкомитетом фестиваля. Также состоится внеконкурсный показ и обсуждение короткометражных фильмов российских режиссеров, причем в роли жюри смогут выступить зрители. Кроме того, в рамках «Золотого ворона» пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи от известного российского актера Владимира Стуканова. Участников фестиваля также ждут встречи с актёрами, режиссерами и членами творческих групп, которые участвуют в создании фильмов о Севере.
«Кинофестиваль профессионального кино пройдет на Чукотке впервые. Новым для нас также станет проведение мастер-классов по драматургии, а именно написанию сценария короткометражного фильма с темой «Чукотка, я люблю тебя!». По сценарию в фестивальные дни будет создан этот короткометражный фильм, для чего будет задействована монтажная студия кинотеатра «Полярный», созданная в 2016 году, а также оборудование, предоставленное Чукотке Союзом кинематографистов России», – отметила госпожа Садовская.
Финансирование фестиваля «Золотой ворон» осуществляется за счёт средств государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы».
Организатором фестиваля выступает окружной департамент образования, культуры и спорта совместно с Домом народного творчества, Окркиновидеопрокатом, а также Союзом кинематографистов России.
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