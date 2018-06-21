|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Захватывающее шестидневное путешествие по Чукотке во Владивостоке купили за 440 тыс. рыблей
В тройку наиболее дорогих лотов вошло шестидневное путешествие по Чукотке на двоих, выставленное губернатором округа Романом Копиным, сообщает ИА «Чукотка».
Эксклюзивные путешествия, предметы с автографами известных российских спортсменов и музыкантов, объекты искусства и многое другое было представлено на аукционе во Владивостоке. Так тур в один из российских заповедников с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским при стартовой цене в 200 тыс руб. за 1 млн купил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов. Лот из нескольких предметов, посвященных фильму «Время первых» за 600 тыс руб. выкупило ПАО «Уралкалий». Лот «Захватывающее путешествие по Чукотке» замкнул тройку с 440 тыс руб.
«За короткое время вы успеете посетить столицу Чукотского АО – красочный город Анадырь. Затем перелетите в одну из самых красивых бухт Чукотки – Залив Креста, побываете в гостях у оленеводов, увидите их древние традиции, и отметитесь в знаковом месте – точке пересечения Полярного Круга и 180-го меридиана – там, где рождается новый день, на границе Западного и Восточного полушарий. Удивительная природа этого края и замечательные гостеприимные местные люди оставят на всю жизнь незабываемые впечатления», - говорится в описании тура.
Отправиться в поездку можно будет до 1 сентября 2018 года, тур на двоих приобрел председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Примечательно, что группа компаний занимается логистикой и подписала соглашение с руководством Чукотского АО на полях III ВЭФа.
Еще один представляющий округ лот – художественную композицию из клыка моржа выставил заповедник «Остров Врангеля». Впрочем, работа со стартовой ценой 80 тыс руб. не заинтересовала покупателей.
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
- Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Резидент ТОР "Беринговский" снабжает Чукотку свежими овощами, зеленью и ягодами
- Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на добычу 10 китов в год
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" зарегистрирован 25 резидент
- Обустройство морского пункта пропуска "Беринговский" завершат в апреле
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.