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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Октября, 22:09 |
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На Чукотке добыли около 20 тонн золота
На месторождении Двойное добыто почти 6 тонн рудного золота и более 9 тонн серебра. Всего по состоянию на 1 октября золото на Чукотке добывали 5 предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК Майское».
Добыча природного газа составила 22,17 млн куб. м., что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Также в регионе добыто 365 тыс. тонн угля, в том числе – 169 тыс. тонн бурого угля.
Напомним, На Дальнем Востоке России существуют возможности для освоения новых и доразведки существующих месторождений. Так, в нераспределенном фонде на сегодняшний день находятся 14% запасов драгоценных металлов, около 70% запасов угля, порядка 50% запасов олова, 70% вольфрама и 16% – железной руды. Так, существуют возможности для освоения Баимского медно-порфирового месторождения (суммарные ресурсы 9,5 млн тонн меди и 512 тонн золота), Малмыжского медно-порфирового месторождения (5.6 млн тонн меди и 300 тонн золота), никель-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области (суммарные запасы – 1 млн тонн никелевого эквивалента), освоение месторождения золота Игуменовское в Магаданской области (ресурсный потенциал – 370 тонн), разработка и строительство обогатительной фабрики мощностью 330 тыс. тонн руды в год на месторождении серебра и цинка Верхне-Менкече, развития проекта по добыче высококачественных углей в Партизанском районе Приморского края и другие.
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