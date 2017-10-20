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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На 12-20% упала добыча золото и серебра на Чукотке
Добыча серебра – 110,3 тонны, сообщает пресс-служба региона.
Больше всего драгоценного металла добыли специалисты «Чукотской горно-геологической компании»: на месторождении «Купол» извлечено 8 тонн золота и 93,5 тонн серебра. На месторождении «Двойное» компания «Северное Золото» добыла 6,5 тонн рудного золота и 10,2 тонн серебра. Золоторудная компания «Майское» (ОАО «Полиметалл») извлекла на месторождении «Майское» 3 тонны золота в концентрате. Компания «Рудник Каральвеем» на одноименном месторождении получила 1,2 тонн золота. Компания «Рудник Валунистый», разрабатывающая месторождение «Валунистое», добыла 742 кг золота и 6,5 тонн серебра.
Отмечается уменьшение добычи золота на 12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с уменьшением производства золота на месторождениях Купол, Двойное и Валунистое. Добыча серебра по сравнению с 2016 годом снизилась на 20 %.
По состоянию на 1 ноября на Чукотке добыто 2,3 тонны россыпного золота, что на 204 кг или на 10% больше, чем добыча за аналогичный период 2016 года.
Отметим, что на Дальнем Востоке сконцентрировано более 30 процентов золота. Специалисты отмечают ресурсный минерально-сырьевой потенциал Чукотки. Разведано всего около 5% территории Чукотки, дистанционными методами оценено от 10 до 15%. Однако даже в условиях низкой изученности запасы олова и вольфрама оцениваются как самые крупные в России, потенциал по меди – на уровне крупнейших месторождений в мире, по золоту регион на пятом месте, а запасы каменного угля – свыше 1 млрд тонн.
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