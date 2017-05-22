|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 14 Июня, 22:35 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Чукотке объем добычи золота сократился на 12 процентов
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи золота сократился на 12%, серебра — на 13%. Россыпное золото за отчетный период не добывали, сообщает ИА «Чукотка».
Добычу рудного золота осуществляют пять предприятий. Так, АО «Чукотская горно‐геологическая компания», принадлежащее канадской корпорации Kinross Gold, за январь-май добыло 3 946 кг и 49,3 тонны серебра. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем добычи золота сократился на 10,5%. ООО «Северное золото» — еще одно предприятие Kinross, тоже продолжает снижать производственный показатели. Итог пяти месяцев — 3 197 кг золота и 5,2 тонны серебра, что на 16% и 30% меньше, чем за январь-май 2016-го.
На ООО «Рудник Валунистый» пришлось 327 кг золота и 2,8 тонны серебра от общего объема. По золоту произошло незначительное снижение по отношению к прошлому году, всего на 3,5%, при этом добыча серебра сократилась на 15,2%. АО «Рудник Каральвеем» добыло с начала текущего года 547 кг золота и 0,059 тонны серебра. Снижение по золоту произошло на 11%, по серебру — на 26,3%.
Единственное предприятие, которому удалось существенно нарастить производственные показатели по отношению к пяти месяцам прошлого года — ООО «ЗК «Майское», входящие в «Полиметалл». За январь-май компания добыла 1 793 кг золота — на 29,5% больше, чем за пять месяцев в минувшем году.
Все новости ПРО ЧУКОТКУ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Чукотке объем добычи золота сократился на 12 процентов
- Морской исполин поселится на "Улице Дальнего Востока"
- Из Москвы в Певек можно улететь за 9000 рублей
- Развитие энергетики Чукотки стало одной из ключевых тем заседания в Минэнерго
- Коксующийся уголь на новом месторождении Чукотки начнут добывать в конце февраля
- Cложная ледовая обстановка стала причиной задержки в пути каравана судов на Чукотке
- На Чукотке ТОР "Беринговский" пополнился двумя "золотыми" резидентами
- Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург
- С Чукотки 14-метровый серый кит попал в Музей Мирового океана
- Первые полигоны по утилизации твердых бытовых отходов появятся на западной и восточной Чукотке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.