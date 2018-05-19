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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
За прошедшую неделю соглашение с ООО «Управляющая компания «Промышленный парк «АрктикПромПарк» подписали три компании с проектами по рыбопереработке, сообщает официальный сайт региона.
ООО «Дальневосточная производственно-торговая компания «Чукотка» планирует открыть на Чукотке цех по производству замороженной рыбной продукции. Проект оценивается в 12,4 млн. рублей.
Еще два предприятия - индивидуальный предприниматель и крестьянско-фермерское хозяйство намерены заняться переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Предполагаемый объем инвестиций составит более 29 млн. рублей, говорится в сообщении.
Отметим, в марте первым резидентом парка стало крестьянское хозяйство с проектом по разведению кроликов. Ожидается, что сумма инвестиций составит 2,7 млн. рублей.
Четыре резидента промышленного парка создадут в Анадыре более 40 рабочих мест.
Парк был создан в целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Анадыря и представляет собой комплекс объектов недвижимости, который управляется единым оператором. Промышленная площадка занимает свыше 8 гектаров, и будет обеспечена энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств.
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